本土疫情延燒，今年截至24日為止，已累計300人染疫，而農曆過年將至，返鄉人潮是否讓疫情再升溫也引發關注。對此，入口網站yahoo進行一項民調，結果顯示，有過半數的民眾會跨縣市返鄉。

Yahoo自24日至28日進行一項民調，詢問網友是否會在春節期間跨縣市返鄉？截至今（25）日上午8時許，已有4千多人投票，其中65.6%民眾表示會跨縣市返鄉；27.9%表示不會（11.7%取消返鄉、16.2%本來就不需要跨縣市返鄉）；4.4%本來就沒有返鄉計畫；2.1%不知道或沒意見。

至於選擇哪種交通方式跨縣市返鄉，最多人選擇自行開車騎車（36.2%），搭乘大眾運輸工具的有18.1%。

該民調也問道，是否擔心大規模跨縣市返鄉造成疫情更加嚴峻？有35.8%的民眾表示非常擔心；24.4%有點擔心；25.8%不太擔心；11.3%完全不擔心；2.7%不知道或沒意見。