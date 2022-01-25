由於受到大陸能耗雙控及煤價上漲影響，台泥（1101）自結2021年第四季稅後淨利51億元，較去年同期減少約23.9％。累計2021年全年稅後淨利199.37億元，較2020年衰退20.56％，EPS約3.16元。

受到限電、能耗雙控影響，主要大陸市場在華南地區的台泥，因許多基建、房地產工程開工率下滑，對水泥的需求降緩，加上水泥價格有所下修，造成台泥2021年第四季大陸市場營運衰退。

在大陸市場貢獻度降緩下，台泥2021年全年的營運因此出現衰退。

2022年會比2021年好；大陸市場營運貢獻度占整體合併營收近60％的台泥認為，每年的第一季是大陸水泥市場的傳統淡季，今年又有疫情、農曆春節假期、房地產低迷等因素干擾，預期景氣是保守往下。

不過，大陸當地政府已提出2022年的基建工程預算，金額打破過去 幾年的紀錄；台泥指出，這些基建工程從農曆春節過後將陸續釋出， 對大陸水泥市場的「價量」有拉升動能。

除此之外，國內水泥、預拌混凝土市場產業景氣熱絡，台泥對2022年國內市場營運持續看好；台泥表示，在台商回流，國內投資建廠 案量增加，以及公共工程預算成長下，2021年國內市場營運已是近十 年來最好的一年，2022年更是預期會比2021年好。

台泥因此預期，2022年的營運將會是「先蹲後跳」格局；大陸基建春節後釋出，國內市場榮景仍在，水泥產業從第二季起將漸入佳境，到年底呈逐季成長。