酒駕議題全民都在關注，立法院昨（24）日一次三讀通過《道路交通管理處罰條例》、《刑法》、《陸海空軍刑法》等與酒駕相關的內容，事後總統蔡英文於臉書發文，強調「對於酒駕事件，政府一定零容忍」，不過前立委孫大千就認為，「蔡英文的『酒駕零容忍』，根本就是一句『年度幹話』！」

孫大千今早在臉書發文表示，民進黨內許多重要官員都有酒駕的紀錄，然而他們仍然能夠平步青雲、坐擁權力，且孫大千認為酒駕上路原本就是一種蓄意致人於死的行為，但法務部在修法的過程中卻始終不願意全面提高最低本刑，導致法官判案時有輕判的空間，質疑「這就是蔡英文口中的酒駕零容忍嗎？」。

孫大千說，酒駕肇事致死初犯就已天理不容，法務部卻堅持最低本刑為3年以上，一定要等到再犯肇事致死才能夠改為5年以上，「這究竟是什麼鬼立法邏輯？這就是蔡英文口中的酒駕零容忍嗎？」

孫大千指出，在民進黨執政過程中，酒駕肇事致死所造成的家庭悲劇一再發生，而蔡英文永遠都是用雷聲大雨點小、高高舉起輕輕放下的方式來推動修法、平息民怨，導致酒駕刑責的嚇阻效果極為有限，「如果真的零容忍，為什麼會有一次又一次的酒駕致死事件發生呢？」

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