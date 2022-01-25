台灣民意基金會今公布最新民調顯示，對於蔡英文總統接種第三劑高端是否會帶動人民施打意願，結果顯示，在二十歲以上台灣人中，有高達七成三不會因蔡英文總統接種第三劑高端而選擇打高端，只有一成七說會。

財團法人台灣民意基金會今（25日）公布一月全國性民調報告，關於蔡英文總統接種第三劑高端，最新民意顯示，在二十歲以上台灣人中，有高達七成三不會因蔡英文總統接種第三劑高端而選擇打高端，只有一成七說會。分析認為，這項發現透露了一個清楚的訊息，那就是，蔡英文總統努力推動國人施打國產疫苗，但「示範效果」（Demonstration effect）並不理想，具體地說，只有17趴的帶動效果。

至於蔡英文總統聲望，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，近五成基本上贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，四成一不贊同，贊同者比不贊同者多8.4個百分點。顯示蔡英文總統聲望逼近五成，她處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策，獲得近半數公民的贊同，同時，不贊同她處理國家大事方式的公民有四成一。與上月比，上揚3.4個百分點。

本次調查訪問期間是2022年1月17-18二天；以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1083人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。