遠雄自貿港區疫情不斷延燒，前進指揮所指揮官王必勝指出，25日針對加值園區相關公司二採，預期會有不少人確診，「一定會有陰轉陽的狀況！」此話引發網路熱議，有網友盛讚王必勝遠比其他中央官員誠實且不粉飾太平，但要小心隨便說出實話官位恐不保。

王必勝24日在遠雄自貿港受訪表示，當天確診數低是因為沒有大型採檢，並非風險已經下降，評估起來今篩檢加值區之外的，理論上確診數不會太多，但25日加值園區相關公司二採，規定沒有在集檢所的所有人都要來採檢，相信還是會有不少人確診狀況。

針對25日加值園區相關公司二採狀況，王必勝直言「一定會有陰轉陽的狀況！」強調因有些第一次採檢時是潛伏期，看25日採檢會不會有發病狀況，再做後續管理。

王必勝的話引起熱烈討論，網友紛紛在《中時新聞網》、《Yahoo!奇摩新聞》相關連結留言：「隨便說出實話小心官位不保」、「難得敢講實話」、「王必勝畢竟還是第一線人員，比中央那群翹二郎腿粉飾太平的官員實在」、「這絕對不是因為必勝變老實了，大家去年都被校正回歸搞過，必勝也知道瞞不過啦」、「怎不說，害台灣人那麼多人確診，都是我們讓人一直入境而傳開來的！」「明天要校正回歸的意思？」