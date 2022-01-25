藝人「蛇姬」林采緹的前夫、「Under Lover」成員胡睿兒，在林女臨盆前到夜店撿屍性侵及違反毒品危害防制條例等案件，遭判決定讞執行2年1月確定，2020年7月21日入獄後，法務部本月20日已讓他假釋出獄，台灣高等法院裁定胡男假釋中付保護管束。可抗告。

31歲的胡睿兒本名「胡睿楷」原名胡浩宇，他與綽號「蛇姬」的女藝人林采緹育有1子，2人前年已簽字離婚。

2018年6月16日深夜胡男到台北市信義區夜店狂歡，隔天凌晨，被害人也進入該店喝酒，2人交談後一同飲酒、跳舞，隔天凌晨，胡男與被害人至地下一樓中控收發室後方的梯間平台，她因不勝酒力而癱趴胡身上，胡竟掀起她短裙試圖性侵，因擔心曝光，將她拉往後方電梯間性侵得逞。

歷審都認為，胡男雖與被害人和解，但未獲對方諒宥，且他犯後曾一 度否認犯行，難認日後無再犯之虞，因此不予宣告緩刑，依乘機性交罪將他判刑2年定讞，他另因毒品案遭裁定執行2年1月，入獄後，今年1月20日獲假釋。