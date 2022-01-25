日本COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續擴大，目前16都縣正實施「防止蔓延等重點措施」，日本政府規劃擴大納入大阪、北海道等18道府縣，總計共34地，預計實施至2月20日。

「防止蔓延等重點措施」是「緊急事態宣言」前一階段的防疫管制措施，日本放送協會（NHK）、讀賣新聞報導，日本政府規劃重點措施將擴大納入18道府縣，實施期間為1月27日起至2月20日止，為期約3週。

這18地分別為北海道、大阪府、京都府、青森縣、山形縣、福島縣、櫪木縣、茨城縣、靜岡縣、石川縣、長野縣、兵庫縣、岡山縣、島根縣、福岡縣、佐賀縣、大分縣與鹿兒島縣。

另外，已在實施重點措施的沖繩縣、山口縣與廣島縣等3地，原本預計實施至1月底，也擬延長至2月20日。

其他預計實施至2月13日的13都縣，實施期間暫不調整。包括東京都、埼玉縣、千葉縣、神奈川縣、群馬縣、新潟縣、愛知縣、岐阜縣、三重縣、香川縣、熊本縣、長崎縣及宮崎縣。

日本政府今天稍晚將召開防疫專家組成的基本對應方針分科會，在諮詢專家意見並獲得同意後，向國會報告與進行質詢，再召開對策本部會議正式決定。

「防止蔓延等重點措施」日本中央政府決定授權實施的都道府縣與期間，具體的對象地區與防疫對策則由知事判斷，可籲請或命令業者縮短營業時間，違者可處20萬日圓以下罰鍰。