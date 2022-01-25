美股周一尾盤戲劇性大逆轉，終場全面收紅，但因美股期貨盤盤後仍下跌，日韓等亞股也走弱，台股今(25)日開盤下跌98點、以17890.71點開出，台積電開盤即大跌10元，以643元開出，跌逾1%，聯發科也跌10元，開在1080元，大盤指數開低走低，早盤即摜破17800點，來到17760.06點，跌逾210點，失守季線。

烏俄緊張情勢一觸即發，造成歐美股市恐慌，美股道瓊工業指數盤中一度狂瀉千點，尾盤跌深買盤進場，上演絕地大反攻，終場全數收高，道瓊工業指數上揚99.13點，漲幅0.29%，以34364.50點作收；標準普爾500指數上漲12.19點，漲幅0.28%，收在4410.13點；那斯達克指數上漲86.21點，漲幅0.63%，收在13855.13點；費城半導體指數上漲45.16點，漲幅1.31%，收在3479.95點。

台股ADR部分，台積電ADR上漲1.15%，聯電ADR上漲0.28%，日月光ADR上漲0.56%。

台股24日走勢也是開低走高，早盤一度震盪下殺216點後，後有買盤進場拉抬台積電、聯發科等權值股，指數由黑翻紅，尾盤萬八曇花一現，終場加權指數以17989.04點作收，上漲89.74點，成交值2633億元，三大法人合計賣超14.83億元，其中，自營商賣超47.53億元，投信買超29.1億元，外資及陸資買超3.6億元。