台灣民意基金會今公布最新民調顯示，台灣人的政黨支持傾向，國民黨重挫最多，較上個月重挫4個百分點，流失了近80萬支持者，和緊追在後的民眾黨只差3.1個百分點，台灣民意基金會董事長游盈隆認為，是個重傷害。

民調顯示，30.5％民主進步黨，15.6％中國國民黨，12.5％台灣民眾黨，2.1％時代力量，2.3％ 台灣基進，相較上個月，除了國民黨，各政黨支持度變化很小，頂多在1.5個百分點間。

游盈隆認為，與上個月相比，民進黨下滑1.3 個百分點，國民黨下挫4個百分點，民眾黨略增0.5個百分點，時代力量略減0.6個百分點，台灣基進略增0.4個百分點，中性選民上揚3.2 個百分點。

他說，國民黨支持度顯著下滑無疑和近期四大公投挫敗、中二補選失利 及罷昶不成有直接關係，對一個支持度長期以來維持在二成上下的政黨而言，可以視為重傷害。這是自2016年7月以來國民黨政黨支持度第三低的時刻，僅比2020年2月及5月略高一點。

本次調查訪問期間是2022年1月17-18日，以全國為範圍的20歲以上成年人、抽樣方法以全國住宅電話用戶為抽樣架構，有效樣本1083 人、抽樣誤差 95％、信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權。