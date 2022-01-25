iPhone 13傳出粉屏災情。（圖／取自applediscussions網站）

近期有許多iPhone 13手機用戶抱怨，手機用到一半會無預警出現「粉屏」災情，只能選擇重新開機才能繼續使用，此事登上大陸入口網站熱搜排行榜，美國Reddit論壇網友也有不少人出現類似狀況，對此，蘋果官方強調並不是硬體問題導致此災情，建議先進行更新解決軟體不相容產生的突發狀況，然而有外媒不領情，直嗆蘋果，若無法妥善解決，應該提供直接更換新機的服務。

陸媒IT之家報導，去年10月就曾有網友抱怨遇到iPhone 13出現粉屏的狀況，使用到一半手機畫面會直接變成粉紅色，無法繼續使用，只能透過強制重開機才會恢復，從去年底至今，陸續有網友反應手上的iPhone 13會有類似狀況，引發消費者反彈。

對此，蘋果官方則回應，「我們並沒有注意到硬體設備出現的問題，因為這個狀況是在系統鎖定時所引起的，建議先備份所有資料，並將iOS 15更新至最新版本，以確保系統處於最靈敏的狀態，並排除App與iOS系統出現不相容情形。」

外媒Phone Arena則建議，蘋果需要徹底了解問題到底出在哪裡，並提出修復辦法，要是無法解決，應該讓所有受到影響的消費者直接更換新機。事實上，不只iPhone 13會遇到此狀況，有iPhone 11、iPhone 12系列用戶都出現類似問題，甚至伴隨App閃退、操作不順及自動重開機等狀況。