台南市長黃偉哲（中）親自到場為佛祖獻香和扶轎。（張毓翎攝）

附近商家說，以前起駕遶境時，還沒清晨6點，廟埕周邊人聲鼎沸，街道都被擠得水泄不通，這些盛況今年都不復見。（張毓翎攝）

以往送駕儀式，總會吸引大批信眾隨香，「躦轎腳」的人龍可達300公尺，但因應防疫，今年廟方均未開放。（張毓翎攝）

一年一度的國家重要民俗「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」25日清晨6時54分，從東山碧軒寺起駕，台南市長黃偉哲親自到場為佛祖獻香和扶轎，而以往送駕儀式，總會吸引大批信眾隨香，「躦轎腳」的人龍可達300公尺，但因應防疫，今年廟方均未開放，有信眾只好改以衣服「躦轎腳」，避免群聚感染。

「東山迎佛祖」歷史悠久，仍保留傳統古風，每年農曆12月23日，信眾以徒步方式走古香路，越過重重山嶺，護送觀音佛祖「正二媽」回鑾關子嶺碧雲寺過年；農曆正月初十，再迎請「正二媽」回碧軒寺，多年來廟方維持徒步往返傳統，途經東山、白河兩區20個庄頭。

「正二媽」觀音佛祖今天6時54分，於碧軒寺起駕出發，黃偉哲一早到場與主委陳義籐參加送駕儀式，向佛祖獻香祈福，文化局長葉澤山、民政局長姜淋煌、東山區長呂煌男也出席恭送佛祖神轎啟程，遶境隊伍預計今天中午抵達關子嶺碧雲寺。

配合政府防疫政策，今年送駕儀式，廟方謝絕所有交陪宮廟及其陣頭參與送駕，也未開放信眾入廟觀禮、隨香和躦轎腳。附近商家說，人潮真的少很多，以前起駕遶境時，還沒清晨6點，廟埕周邊人聲鼎沸，街道都被擠得水泄不通，這些盛況今年都不復見。

今天白河警分局派員協助廟方，在遶境過程中，勸離隨香及準備躦轎腳的信眾，並於重要路口疏導交通，讓正二媽順利回鑾火山碧雲寺。