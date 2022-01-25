設備廠由田(3455)自結2021年11月及12月每股盈餘為1.53元，受惠於半導體及載板廠持續擴產，由田訂單已排至今年第2季，由田預估，今年第1季會比去年同期好，今年整體成長幅度將高於去年。

由田近幾年積極布局高階PCB、Mini LED、IC載板及半導體等檢測設備，半導體廠及載板廠積極擴產，讓由田訂單滿手，業績從去年旺至今年，業績看俏亦讓由田近期股價強勢大漲，應主管機關要求公告獲利自結數。

由田自結2021年12月合併營收為3.06億元，年成長30%，稅前盈餘為5000萬元，年增4%，稅後盈餘為4100萬元，年增14%，單月每股盈餘為0.68元，累計2021年11月及12月合併營收為6.11億元，年成長21%，稅前盈餘為1.13億元，年成長20%，稅後盈餘為9200萬元，年成長18%，每股盈餘為1.53元。

2021年載板設備占由田營收比重逾30%，由田預估，今年載板設備佔比有機會上看50%。

除載板設備訂單暢旺，由田半導體晶圓檢測設備及COF的AVI光學外觀檢測設備訂單能見度也很高，2021年半導體設備占比已逾10%，由田預估，今年半導體相關設備占比可望達15%到20%。