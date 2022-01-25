★分析

Longbow Asset Management執行長Jake Dollarhide表示，修正區通常是投資人心理的「甜蜜點」（sweet spot），他們看到了修正，並視之為健康市場的一部分。當股市開始大跌，盤中那些棄械投降讓一些浮濫的資金撤出市場。

CFRA Research首席投資策略師Sam Stovall表示，投資人預期聯準會可能採取非常強硬的政策立場，但我認為這樣的假設有些過度，的確，通膨率很高，且在開始下降之前可能升更高。具體而言，我們預期1月和2月總體消費者物價指數（CPI）最高可能升至7.3%，但到今年底可能降至3.5%。

★類股

標普500指數11大類股盤中全面重挫，但終場僅必需消費品、醫療保健和公用事業股收黑，分別下跌0.35%、0.37%和1.03%。

非必需消費品類股收漲1.21%，漲幅最大。科技股漲0.33%，通訊服務股漲0.43%。

★重磅股

五大科技股僅蘋果收黑，終場跌0.49%。臉書母公司Meta漲1.83%、谷歌母公司Alphabet漲0.35%、亞馬遜漲1.33%、微軟漲0.11%。

特斯拉收跌1.47%，為930美元，盤中一度重挫10.86%，失守900美元大關，最低跌至851.47美元。

網飛（Netflix）收跌2.6%，盤中一度暴跌11.58%。由於首季新增用戶增長預測意外疲弱，網飛上周五股價大跌近22%。

Visa收跌1.98%，在道瓊指數成分股中表現最差；家得寶（Home Depot）漲4.21%，漲幅最大。

晶片股漲跌互見，應用材料漲3.13%、高通漲3.12%、美光漲1.24%、超微跌1.92%、輝達幾近收平、英特爾跌0.19%。

★焦點股

Kohl's股價飆升36.02%，收在63.71美元。路透社報導，在激進派投資公司Starboard Value支持的財團出價收購後，私募股權公司Sycamore Partners也準備競購這家連鎖百貨公司。

IBM的收跌0.43%，報128.82美元，盤後大漲逾6%。受惠於強勁的雲端運算和諮詢業務，其上季營收優於市場預期。

派樂騰（Peloton Interactive）收漲9.79%，報29.71美元。《華爾街日報》援引消息人士報導，激進派投資方Blackwells Capital準備推動派樂騰高層重組，將施壓董事會解僱執行長John Foley，並著手研究將這家飛輪和跑步機製造商打包出售的可行性。

★台股ADR

台股ADR普遍收高，台積電ADR上漲1.15%、日月光ADR漲0.56%、聯電ADR漲0.28%，中華電信ADR跌0.52%。