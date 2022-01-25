立陶宛蘭姆酒海上漂流108天後抵台，台酒公司董事長丁彥哲宣布，首批6000瓶將在大年初一（2月1日）在台酒12個酒廠展售中心販售，單瓶售價為600元新台幣。這批蘭姆酒在引發價格爭議後，又遭媒體人逆風的烏鴉提出兩大質疑：立陶宛哪來蘭姆酒的原料甘蔗？該款酒品製造商官網為何找不到這款酒？

逆風的烏鴉24日在臉書發表《民主蘭姆酒的問題恐不是價格》一文，內文指出，近日民眾聚焦這批立陶宛「民主蘭姆酒」是否在台灣賣太貴，但酒品賣價牽涉的問題很多，何況畢竟在商言商是否賣貴很難說，他認為除了價格還有更值得關注的問題

逆風的烏鴉質疑，蘭姆酒是甘蔗做的，但立陶宛哪來的甘蔗？果不其然，前幾天就有篇文章，說些蘭姆酒根本不是立陶宛生產的，而是立陶宛的酒商向千里達買原酒，在立陶宛分瓶出口。根據財政部國庫署的菸酒標示規範來看：（一）酒類製品之原產地認定，應依據「進口貨物原產地認定標準」相關規定辦理。（二）該標準第7條規定，貨物為上市或為裝運所為之分類、分級、分裝與包裝等作業，不得認定為實質轉型作業。故如法國產製的葡萄酒，僅於德國進行包裝（裝瓶）之作業，其原產地應為法國，基於菸酒管理法第5條第2項規定，產製包括製造及分裝，故酒之製造業者得標示法商或德商。

對此，逆風的烏鴉指控，若依國庫署解釋，這批酒標示的原產地應該是千里達，但從台酒公布的標示看，原產地卻是標「立陶宛」，這不是唬爛的不實標示嗎？逆風的烏鴉也強調，洋酒進口他是外行，這純粹是從法規的理解，如理解有誤，歡迎指正。

此外，逆風的烏鴉也坦言有件事讓他相當不解，是他認為「最奇怪的事」，就是上述這批立陶宛蘭姆酒中文標示所記載的「MV Group」官方網站查詢，竟然找不到這款酒。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障。