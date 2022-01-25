台北市議員羅智強昨日在臉書回憶起爸爸買的「石橋羚羊100」機車，提起兒時一家五貼出遊往事，今（25）日他PO出一張舊照，想念陪伴童年的小黑狗與小黃狗。

羅智強表示，1973年、他3歲時，全家從花蓮搬到基隆市中山區太白里一處山丘聚落，小黑、小黃是他和哥哥從山區撿來的小狗，哥哥懇求母親能夠收容可憐的小狗，但母親素有潔癖，根本不會容許家裡養寵物，他們只好偷偷養在外面。

羅智強也分享和狗狗共渡好些年的快樂歲月，他說，小黃是母狗，曾經生過一窩小狗，在一次風雨之夜，小黃的狗窩淹水，小黃竟將小狗一隻隻叼到他家屋簷下，用嗚咽的聲音在門口求救，他和哥哥為此苦苦哀求母親收容一晚。有一天放學回家，跑去小黃的狗窩，發現小狗都不見了，小黃顯得落寞感傷，嗚嗚哀鳴，只是至今仍不清楚是誰抱走了小黃的所有小狗。

小黑則是公狗，經常像個不可一世的戰士，羅智強提到，有一年冬天，小黑被幾個鄰居大人綁住吊起，準備殺了烹煮，因為是在一處小廣場公開進行，包括他在內的很多孩子都跑去圍觀，整個過程令他怵目驚心，哥哥比較勇敢，向其中主事者、一位姓潘的伯伯抗議：「這是我們的狗！」但在幾個大人之間，一個孩子的抗爭顯得像剛出生的小鹿一樣的虛弱，大人們彷彿沒聽見似的，繼續他們冬令進補的儀式。而那天晚上，羅智強說，他不斷夢見小黑被剝皮時鮮血淋漓的模樣，小黑看著他的眼神，透露著無助和哀傷，雖已是四十幾年前的事了，至今記憶猶新。

至於小黃，羅智強說，有一天早晨，忽見一個大人用繩子拉著一具黃狗的屍體走過他的眼前，哥哥急忙追上去，仔細一看果然是小黃，哥哥花了幾天到處打聽小黃的死因，最後哥哥告訴他，小黃是被一位鄰居故意毒死的。雖不清楚哥哥怎麼打聽出來鄰居毒死小黃的事。羅智強表示，無論如何，這世上不會再有人記得小黒、小黃這兩隻狗狗了，但牠們靜靜蝸居在他記憶的某個角落，與他兒時的一段歲月相互依偎，成為永恆。

看了羅智強的PO文後，網友留言表示，「童年好像都會有個小黃或小黑同伴」、「小時候親眼見過狗被吊在樹上被活活打死，一直哀哀叫，貓偷吃香腸被鄰居用石頭活活砸死」、「狗狗這麼純真為何有人要傷害它們」。