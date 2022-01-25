台灣民意基金會今公布最新民調顯示，對於近期F-16軍機失事的民意反應，4成3表示會降低對空軍整體作戰能力的信心，4成7不受影響。台灣民意基金會董事長游盈隆認為，這項發現透露了一個重要的訊息，最近一次空軍F-16戰機失事時，衝擊了全國8百萬以上同胞對國軍的信心。

對於近期F-16軍機失事的民意反應，23年來第九次失事，是否會降低對空軍整體作戰能力的信心，尤其當面對大陸軍事威脅時？結果顯示，43％會、47.4％不會、9.5％不知道、拒答；顯示4成3會降低對空軍整體作戰能力的信心，4成7不受影響。

游盈隆認為，這項發現透露了一個重要的訊息，最近一次空軍F-16戰機失事時，衝擊了全國8百萬以上同胞對國軍的信心，這不能不說是一個不幸且嚴重的問題。

本次調查訪問期間是2022年1月17-18日，以全國為範圍的20歲以上成年人、抽樣方法以全國住宅電話用戶為抽樣架構，有效樣本1083 人、抽樣誤差 95％、信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權。