美股24日上演大怒神，上沖下洗，震盪達千點，台股加權指數25日開低在17890.71點，權王台積電（2330）開低在643元，下跌10元，壓抑指數向下摜低，零星買單拉抬鋼鐵股及個別電子股，台股早盤指數跌幅擴大，大跌逾200點，進行季線保衛戰。

受到技術指標顯示美股嚴重超賣、逢低買盤搶進科技股帶動，道瓊工業平均指數盤中暴跌逾千點後，跟其他指數同步出現V轉，四大指數尾盤全面翻揚收高。

道瓊工業平均指數1月24日終場上漲0.29％（99.13點）、收34364.50點，結束連續6個交易日跌勢；盤中一度暴跌3.3％（1115.04點）至33150.33點，創2021年4月1日以來盤中新低。

那斯達克指數上漲0.63％（86.21點）、收13855.13點。費城半導體指數上漲1.31％（45.16點）、收3479.95點。

元富投顧指出，全球今年預估的GDP達4.9％，表現不錯，美國預估也可達3.3％，台灣4.4％，經濟成長動能並不差，但美國為了抑制通膨，今年可能升息四次，明年三次，讓市場尚在修正階段。

元富投顧指出，再加上1月26日即將封關，過年長達兩個禮拜，投資人擔心長假變數，台股也只能在季線前先止跌而已，真正多空對決，恐怕要遞延到2月7日開紅盤後了，如果這段期間美股不再持續探底，甚至強力反彈，那麼開紅盤的機率就大增。指數暫估在17500～18200區間，建議震盪汰弱換強。