年僅41歲的藝人納豆昨驚傳腦出血送醫，引起各界震驚。對此，神經內科醫師余勁毅表示，現代人飲食與生活型態改變，導致年輕型的中風患者（45歲以下）數量逐漸上升，約每7個中風患者中就有一人不到45歲，提醒民眾若出現5大徵兆快就醫，包括單側肢體偏癱、口齒不清、頭痛、頭暈或失明。若能把握黃金治療期，可增加30％的復原機會。

神經內科醫師余勁毅曾在東元綜合醫院網站上分享，腦中風在過去常被認為是中老年人才會罹患的疾病，但近幾年來，因飲食習慣、生活型態與環境變遷的因素，而使中風患者年輕化，年輕型的腦中風多是指45歲以下發病的患者。目前台灣年輕中風患者的比例約是15至18％，等於每7個中風患者就有一人45歲以下，且以男性居多。

余勁毅指出，腦中風又可分為「缺血性」與「出血性」兩種，前者是腦血管阻塞、後者則是血管破裂要成血塊。以往的中老年族群罹患缺血性中風居多，但年輕型中風卻50％以上屬於出血性中風，且男性又佔了其中的60％至70％。

余勁毅也說，年輕型腦出血主要是血壓控制不佳導致的；缺血型則是腦血管阻塞，很多年輕型中風患者，直到腦中風發生的時候，才驚覺自己長期有糖尿病或血脂異常而不自覺，錯過預防腦中風發生的機會。

余勁毅表示，腦中風「預防勝於治療」，只要把握黃金期即時治療，就能增加30％的復原機會，而常見的徵兆為「突發性的單側肢體偏癱」、「突發性的口齒不清」、「突發性頭暈（不見得要達天旋地轉程度）」、「突發性不明原因頭痛（可能是腦血管破裂出血）」以及「突發性的單眼或雙眼看不見（無論暫時性或永久性失明）」。

余勁毅指出，中風的危險因素有90％可避免，只要改變自己的生活習慣就能避免75％中風發生的機會。而要怎麼改變，則可把握五個原則「養成每天運動的習慣」、「每日攝取5種蔬果」、「少吃精緻澱粉與含糖飲料」、「攝取好的油脂」以及「定期安排健康檢查」。其中建議年滿35歲的民眾可以定期安排檢查，因為血管硬化可透過爐內或頸動脈超音波揪出來，而腦部核磁共振連細微的無症狀中風也可以發現。