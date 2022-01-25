男星祝釩剛先前與明道都屬男團183 Club成員，日前祝釩剛出席活動，問到明道近況，脫口表示知道內情，稱明道恐被張庭事件波及，引來明道怒發律師函否認，並揚言提告，要求祝釩剛對大眾澄清。昨(24日)祝釩剛上直播坦言關於明道的消息都是從新聞上得知，抱歉發言不當讓明道困擾，更喊話和明道是一輩子的兄弟，希望大家都新年快樂。

張庭與林瑞陽近日在大陸的公司因涉嫌營銷遭當局調查，對此，祝釩剛近日出席活動，原本都在大陸接直播活動的他，先是表示最近回來台灣工作，有意邀明道等過去183 Club的成員上直播，也脫口有和明道聯繫，開玩笑指明道最近可能因張庭事件受牽連，但無法透露太多，對此，明道隨即發律師函，反駁祝釩剛所說都是不實言論。

祝釩剛昨在直播中鄭重向明道致歉。（圖／翻攝自天蓬直播show臉書）

明道的律師更指出：「請台端即刻停止傳布一切關於恆星娛樂股份有限公司旗下藝人明道之不實言論，與侵害明道及其所代言商品信譽之行為」，並指兩人其實私下並沒有聯繫，都是祝釩剛的片面之詞，而祝釩剛透過臉書回應：「我又惹麻煩了嗎！沒想到媒體們的功力如此了得，在此感謝媒體朋友們的厚愛，只好在1月24日的直播上向大家說明，請大家多多關注我的直播秀，放我一馬！ 感謝大家的關注」。

昨祝釩剛現身《天蓬直播SHOW》直播，還原來龍去脈稱因自己很久沒有面對媒體，當天受訪都是用開玩笑、輕鬆的語氣帶過，「沒想到造成了誤會，我也不應該用一個不是當事人的身份去做發言」，抱歉意外給明道帶來困擾，也無意傷害一輩子的兄弟，更在鏡頭前喊話很想念明道及成員們，由衷為自己的失言致上十二萬分的歉意。