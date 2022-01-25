25歲新生代演員潘綱大去年以電影《該死的阿修羅》入圍第58屆金馬獎最佳新人獎，目前正在服兵役，卻傳出和結婚2年半的導演老婆蔡雲芹失和，被對方痛揭婚前和別的女生關係不尋常，且不理會墮胎在家休養的太太。

根據蔡雲芹的IG發文，可以明顯嗅出夫妻倆感情異常，她昨（24日）在限時動態曬出與潘綱大的對話，無奈地說：「我受夠了，你就信那些人講的吧，我破爛、我外遇。」潘綱大則勸她趕快刪除，「別再跟我談條件，到底你媽跟我談什麼條件，你說你愛我」，蔡雲芹火大酸回去：「恭喜發財軍中驗尿小心。」

過一個小時，蔡雲芹開始手撕潘綱大，聲稱戴婚戒那天，男方竟然跟迷妹私聊「如果妳要嫁給我妳想聽到什麼」，讓她心裡不舒服，忍不住抱怨：「這是不是有點曖昧，是不是很不尊重老婆，很愛跟迷妹聊天哩，連這種日子都不在乎我的感覺，這種事不知道幾次了唷」，接著驚爆剛認識潘綱大時，男方就玩很大了，在KTV跟別人發生性關係、爽玩基督徒妹妹，婚後對她精神暴力，懷疑外面有小王，戴有色眼鏡看待除私處毛髮的女生，蔡雲芹忍無可忍，怒控潘綱大射後不理只好墮胎，「讓我躺在家病痛兩個月，就可以爽爽密朋友『蔡雲芹生病，開打』這種東西呢～」。不過，蔡雲芹又改口稱前夫並非潘綱大，而是許姓男子，現任丈夫為劉男，令人看得一頭霧水。

潘綱大因拍臺灣獨立樂團「茄子蛋」的MV《浪子回頭》走紅，根據《三立新聞網》報導，他念師大機電工程加表演藝術雙主修時，因對表演有興趣開始拍片，進而認識蔡雲芹，年僅23歲就結婚，聲稱彼此是「對的人」，想不到維持2年半就鬧得不愉快，蔡雲芹今凌晨曬出兩人恩愛合照，心碎地發文：「我真的心很軟，看你把我逼成什麼樣，我就講最後一句，我死了絕對有你一份，我愛你但你還是不能這樣對我，我不想再一個人扛了，所有推我一把的人包括你都有份，謝謝。2022年冬。」並在留言處指控：「你曾經真的很好，但現在變成只會四處打聽說我噁心一直揣測故意傷害的噁男，拜託醒醒，你是真的很好，大家都知道。」讓朋友感到擔心。

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