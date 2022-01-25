大陸影后周迅2020年底與華裔男演員高聖遠宣布離婚後，近日便傳出與小她13歲的樂團吉他手陷入熱戀，兩人不僅手牽手進飯店，周迅日前還帶男方一同回老家見家中長輩，讓外界猜測兩人感情已相當穩定；而周迅的前夫高聖遠近日也被大陸媒體爆料，正在與一名身材火辣的越南女企業家打得火熱，而高聖遠的經紀人也在昨（24）日晚間回應此事。

高聖遠的經紀公司昨日在社群媒體上發文，Tag高聖遠表示「不要單獨再跟女生拍照，不然很難解釋，還會引起誤會，不太好喔…」，高聖遠則在今日稍早轉發這則貼文回應「我們就只是朋友，但我不知道為什麼會變成新聞」間接否認了戀情。

高聖遠出面否認戀情。（圖／微博@高聖遠）

不過，女方先前在個人社群媒體上PO出兩人頭貼頭的合照時，曾寫下「與此人在一起的時光，永遠是最令人充滿健康與陽光的」等曖昧文字，才會引起外界猜測，如今高聖遠也親自說明兩人真正的關係，也引起網友紛紛留言「有什麼好解釋的，單身不需要解釋」、「都離婚那麼久了交朋友也是正常的」、「網友管得真寬」、「人家離婚很久了吧…現在是要他必須守活寡嗎？」

據了解，與高聖遠傳出緋聞的便是越南籍女企業家阮圖妮，人住在LA的她，外型亮麗、身材性感火辣，而在緋聞爆發後她也在IG上轉發多篇新聞，笑稱自己現年28歲還單身，並沒有一位大她24歲的男友，雖然身邊有很多位異性閨密，但都是好朋友，直接否認了兩人的戀情。