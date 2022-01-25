2月14日是美中第一階段貿易協議生效屆滿兩年的日子。兩年過去，美中貿易逆差不減反增，懸而未決的貿易問題給拜登政府帶來更多壓力。拜登總統日前表示，還不能取消對中國輸美商品加徵的關稅。美國之音引述分析人士認為，2022年的美中貿易格局很有可能是維持現狀。但也有專家指出，拜登政府應該跳出美中第一階段貿易協議的束縛，從配合美國整體國家戰略的角度制定一套新的對華貿易政策。

拜登總統1月19日在他上任一週年的記者會上說：「我想能有條件說，他們（中國）正在實現他們的承諾，或者正在實現他們更多的承諾，並能夠解除一些（關稅），但時機尚未成熟。」

報導稱，中國距離兌現川普政府時期簽署的美中第一階段貿易協議目標相差甚遠。協議規定，中國承諾在2021年12月31日、也就是協議到期的兩年內，在2017年進口額的基礎上增加進口價值2000億美元的美國商品和服務。協議也為製成品、農產品、服務和能源產品制定了具體的採購目標。截至去年11月的貿易數據顯示，中國從美國的進口額還不到該協議規定的兩年內增加進口價值2000億美元商品的60％。

分析人士認為，拜登政府目前正面臨幾重壓力。一方面，在美國經濟出現幾十年來最高通脹率的時候，如果為了懲罰北京未能履約而提高中國輸美商品的關稅，這將加劇通脹且不利於經濟復甦。但在另一方面，如果不採取任何行動，這可能會向北京發出一個訊號，即中國不會面臨任何後果。美中第一階段貿易協議有一個爭端解決機制條款，拜登政府可以要求中方進行更多採購，或者加徵新的關稅，也可以恢復之前因為達成協議而降低的關稅。

美國企業研究所(American Enterprise Institute)客座研究員尼娜·希奈(Neena Shenai)指出：「由於美國的經濟現狀，比如通貨膨脹、供應鏈被擾亂，拜登政府面臨著來自國會和企業的很大壓力，他們需要努力緩解貿易上的壓力，減少（與中國的）貿易摩擦。」希奈目前也在華盛頓一家律所擔任國際貿易律師。

1月20日，來自民主和共和兩黨的140多名美國國會議員聯合致信美國貿易代表戴琪，呼籲拜登政府立即恢復和擴大對中國商品的關稅排除程序，以幫助美國製造商。兩黨議員們在信中說，美國貿易代表辦公室目前提出的為有限數量的依據「301條款」加徵關稅的中國商品重新啟動關稅排除程序範圍過窄。議員們表示，自一年前範圍更廣的關稅排除程序失效以來，美國進口商所支付的關稅已經傷害了美國公司和工人。

作為敦促中國履行貿易承諾的新戰略的一部分，美國貿易代表辦公室去年10月公佈了549個類別的中國產品的關稅排除清單並徵求公眾意見，其中包括工業部件、恆溫器、醫療用品、自行車和紡織品。但國會議員們表示，這份清單的內容過於狹窄，只涵蓋了原始排除申請的1％，而且之前關稅排除的失效加劇了企業面臨的挑戰，特別是中小型企業。

彭博社1月19日的報導說，拜登政府內的一些官員們私下承認，川普政府時期對中國商品加徵的關稅，對美國企業和家庭造成的傷害比對中國出口商造成的傷害更大，而且關稅已經失去了很多的槓桿作用。

雖然解除部分關稅以減輕美國企業和消費者的負擔，但在北京不做出有意義讓步的情況下，這有可能會被共和黨人指責為對中國軟弱。

曾在美國國會眾議院籌款委員會擔任貿易顧問的希奈表示，拜登政府今年解除中國商品關稅的空間不大。她說，「從現在到年底，大規模的減讓關稅是很難實現的。特別是從美國中期選舉的角度，關稅對拜登政府非常重要，而且它還是美中關係中一個重要的討價還價工具，因為這是中國在先前談判中所關注的議題。」

彼得森國際經濟研究所(Peterson Institute for International Economics)高級研究員加里·克萊德·哈夫鮑爾(Gary Clyde Hufbauer)認為，如果從關稅的角度來看，美中貿易在2022年將基本維持現狀，但從實際貿易量來看，隨著美中兩國港口運力的恢復，美中貿易規模可能會繼續擴大。

他表示：「我認為中國將不得不承認Omicron是無法被完全封堵住的，因此會逐漸改變封城的政策，中國的港口情況會改善，與此同時，美國的港口運力也會慢慢恢復……所以，我的預期是，由於跨太平洋運輸能力的改善，2022年美國和中國之間的貿易將實際擴大。」

根據中國官方發佈的數據，中國2021年的貿易順差以及對美國的貿易順差均達到創紀錄的歷史最高水平。2021年中國全年的貿易順差為6760億美元，比2020年增長26％。中國對美國的全年累計順差達到3968.5億美元。在美中第一階段貿易協議簽署後的兩年裡，美國對中國的貿易逆差不降反升。

新冠疫情大流行導致很多時候不得不宅在家裡的美國人對中國製造的商品，比如家用電器、消費電子、辦公用品、傢具和自行車等商品的胃口大增。此外，美國政府給民眾提供的直接補貼也加劇了這一趨勢。這顯示，自2018年美中爆發貿易衝突、美國對中國進口產品加徵關稅以來，美國依然嚴重依賴中國進口、甚至可能會越陷越深。

哈夫鮑爾表示，2021年美中貿易的唯一亮點或許是中國對美國農產品的採購，儘管農產品採購也沒有達到美中第一階段貿易協議設定的目標。

他說，「中國在2021年確實大幅增加了從美國進口農產品，雖然沒有達到2020年第一階段協議中所希望或承諾的程度，但也是創下歷史紀錄的。我預計，中國在2022年可能會繼續從美國進口大量農產品，甚至增加。我估計2021年（中國）從美國的（農產品）進口額約為360億美元，它可能還會提升到450億美元，這將是一個大數字，這是有可能的。」

拜登政府的貿易代表戴琪去年與中國副總理劉鶴只進行過兩次視頻會議，討論中國履行協議的問題，以及美中貿易中長期存在的結構性問題，例如產業補貼。據彭博社報導，戴琪曾試圖在去年年底與劉鶴再次通話，但未能成功。雙方同意繼續保持在副部長層級的溝通，直到取得更多進展。迄今為止，這種溝通沒有取得任何突破。

觀察人士對今年美中之間的任何貿易對話能夠取得進展普遍感到悲觀。美國企業研究所的希奈說：「對雙方來說，繼續進行這些會談是非常重要的。但是考慮到美國和中國的政治動態，包括今年秋季召開的中共二十大黨代會以及美國的中期選舉，我認為這將使今年以及今後的雙邊討論非常具有挑戰性。」

去年10月，戴琪在華盛頓智庫戰略與國際研究中心(CSIS)發表了拜登政府的對華貿易政策講話，其主要立足點仍然是敦促北京履行美中第一階段貿易協議。她表示，這將是拜登政府未來對華貿易政策的起點。她也提出美國的對華貿易政策要與拜登總統提出的「以工人為中心的貿易政策」對接。

分析認為，在上任一年後繼續沿用川普政府的對華貿易政策，容易讓拜登的對手批評他缺乏自己的政策主張。希奈表示，現在是拋棄第一階段貿易協議的時候了，拜登政府應該明確美國對華貿易政策的最終目標是什麼。

她說，「美國需要從戰略上考慮其政策的最終目標是什麼，以及在操作上如何通過與盟友和其他理念相同的國家合作來實現這些目標。」