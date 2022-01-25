25日東北季風增強及華南雲雨區東移影響，雲嘉南以北空品區擴散條件較佳，高屏空品區位於下風處，擴散條件較差，有污染物累積情形。依18時監測結果，竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

依監測資料顯示，25日東北季風影響，雲嘉南以北空品區擴散條件較佳，空氣品質多為良好至普通等級；高屏空品區位於下風處，污染物較易累積。

竹苗、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖地區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖地區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

未來一週，25至26日受東北季風影響，迎風面擴散條件佳，下風處仍易累積污染物；27日環境風場轉偏東風，西半部擴散條件稍差；28日鋒面接近及南方雲系北移，全臺降雨機率增加，空品將好轉；29至30日鋒面通過後東北季風再增強並影響，迎風面地區擴散條件佳，下風處較易有污染物累積。