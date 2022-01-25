藝名納豆的藝人林郁智傳出因腦出血緊急開刀後，住進加護病房。納豆的舅舅、新北市長侯友宜也在臉書上請大家為外甥集氣祝福，希望度過難關。值得注意的是，納豆1月7日才剛過41歲生日，屬於年輕型腦中風的病例，

腦中風分為出血型與缺血型，都屬急症，若不即時適當有效治療，將造成中至重度殘障的後遺症，後續頻繁的就醫也造成照顧者及家庭經濟沈重的負擔，嚴重影響生活品質。高雄長庚醫院長期照護整合中心主任張谷州醫師指出，即時搶救腦細胞，是日後復原程度良好與否的重要指標。

所謂年輕型中風是指45歲以下的中風患者，約占所有腦中風發生率的10%，腦神經內科林志豪醫師指出，年輕型腦中風的原因大致可分為以下四點：

1.血管提早老化：長期熬夜晚睡、高油高糖的飲食習慣、久坐少運動及三高等慢性病，都會導致身體發炎，造成血管提早老化，導致中風。

2.其他疾病：像是先天性心臟病、動靜脈畸形、動脈瘤等先天腦血管異常，凝血功能異常或自體免疫性疾病等等，都是導致中風的原因。

3.動脈剝離：動脈剝離也是導致年輕型中風的原因之一，如果接受不適當的頭頸部整脊，或是頭部外傷，甚至是大力咳嗽或打噴嚏，就有可能造成動脈剝離。

4.遺傳性腦中風：遺傳性腦中風所佔的比例雖然不高，但容易在年輕時發病，因此如果有家族中風病史的人，建議可以去做進一步的基因檢測，及早預防治療。

腦中風紅色警報評估表，快檢視自己是潛在高危險族群。(圖/台灣腦中風學會提供)

醫師提醒，積極控制血壓、血糖、血脂是成人維持身體健康的基本要件。就年輕人來說，選擇健康飲食，養成三餐定時、定量，以少油、少鹽、少糖為主，多吃蔬菜水果的飲食習慣最好。日常盡量僅少外食，並且維持每週3-5次、每次30分鐘的規律運動習慣，都是降低年輕型中風發病風險的重點。

此外，年輕人也要注意維持健康體重，將身體質量指數(BMI)值維持在18.5~24.9之間，腰圍男性小於90公分，女性小於80公分。同時戒菸、戒酒，避免直接吸菸或吸入二手菸，減少酒精攝取量，都會降低罹患慢性病而使血管弱化導致中風的間接風險。