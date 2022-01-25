據「每日北韓」日文版報導，隨著新冠肺炎在全球大流行，北韓迄今雖號稱未被病毒突破，卻實施嚴格的封鎖措施，導致食品與民生日用品短缺的問題日益嚴峻。為求生存，不少民眾自工廠或政府機構偷竊設備或用具，再將出售以換取食物。由於整個社會惶惶不安，平壤似乎也無法在堅守新冠肺炎移動禁令，有意放寬部分地區移動禁令，並考慮接受美國疫苗援助。

報導指出，平安南道「偷竊物資與設備的犯罪數正不斷上升，整個社會處在不安的氛圍」。例如，平原郡的1艘漁船船長，就偷偷潛入另一家漁船公司，把對方28具漁網與大筏偷走。贓物出售總金額高達64.8萬日圓，部分拿來買酒和肉，但最終還是東窗事發。

事實上，自2021年年底，就傳出北韓礦區的食品配給已經停止。位於北韓兩江的惠山青年銅礦區，即使聯合國安理會實施嚴峻制裁，其依舊秘密地向中國大陸出口銅礦。

但隨著2020年1月起新冠肺炎疫情爆發，邊境遭關閉無法出口。食物配給開始僅限於勞工自己，而不包含家庭成員。2021年3月，每個月還有5公斤玉米配給給礦工；但到了4月，配給已經停止。

為求生活，礦工只好將銅礦偷偷賣掉以籌措生活費；據悉，銅精礦交易價格約每公斤125到142日圓，可購買1公斤以上大米。

報導指出，根據北韓刑法第91條，如果國家或社會組織的財產遭竊，將處以1年以上、9年以下的勞動教育刑罰。

不過，有時偷取工廠的財產並不單純是為了個人謀生，而是為達成上頭交付的工作業績，而這種犯罪理由層出不窮。這意味著民間無法自國家取得該有的設備，而業績壓力又不斷湧來，企業主只好鋌而走險犯罪。

報導引述消息人士說法，近日還傳出竊取船舶發動機的犯罪事件；「土匪」實在太多，不免讓人想起90年代的大饑荒時期的艱難行軍。

不過，平壤當局顯然已經注意到這股騷動了。「每日北韓」指出，當局有意部分鬆綁因新冠病毒而設立的「地區間移動限制」；另一方面，「日本放送協會」(NHK)也報導，一直強調沒有疫情的北韓，在美國透過聯合國表達有意提供6,000萬劑疫苗後，北韓駐聯合國大使金星(Kim Song)表達興趣，還詢問是提供輝瑞還是莫德納疫苗。NHK還指出，平壤不信賴俄國與大陸科興疫苗，只對美國疫苗感興趣。