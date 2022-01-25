根據「591實價登錄」資料，2021年全台十大交易熱區中，前三名分別是桃園、淡水及中壢區，光前三區總計就有超過萬件的交易量，可見熱度。 根據「591實價登錄」資料統計，2021年七都各行政區大樓、華廈、公寓及套房成交狀況，剔除特殊交易後的前十大熱門行政區，591房屋交易網新聞公關組組長畢務潔表示，交易量冠軍落在桃園市桃園區，全年度交易量突破4千筆，除了本身就是桃園市發展中心外，近年來包括中路、經國、小檜溪等重點重劃區蓬勃發展，也帶動交易狀況，且目前房價還在2字頭親民價格，也吸引新北買盤等鄰近區塊跨區買房。 擁有4百萬人口的新北市，去年一口氣5區入榜，包括淡水、新莊、中和、板橋、汐止等五區入榜，其中首購天堂淡水區勇奪亞軍，有近4千筆的成績，淡海輕軌通車後，串聯捷運信義線，拉近與台北市距離，且有新市鎮大批的待售新屋量能帶動，真理、淡江等大學學區周邊套房交易熱絡，整年度交易量驚人。

受惠軌道利多的新莊區奪下第四名，在新北市的環狀線西環段通車後，周邊房市像是吃了大補丸，注目度節節攀升。第六名的中和區，雖環狀線行經周邊都是廠辦工業地居多，但工業區就業人口剛性購屋需求不滅。板橋環狀線通車後拉近與周邊區塊的距離，一年也有近三千筆交易紀錄，為第八名。第十名汐止區因為近年來鄰近的內湖、南港房價暴衝難以親近，成為大台北地區交易熱絡的區塊。

第三名桃園市中壢區本就是交易熱區，青埔重劃區新成屋的買氣也隨著這波房市熱浪中發光發熱，機捷通車後，沿線站點房市也拉近與雙北市通勤時間，平均房價還在2字頭，吸引許多外地客跨區購買。 台中這次有西屯、北屯兩大屯區進榜，均有三千筆左右的成交，第七名西屯區精華地段，有七期指標豪宅區塊成交量支撐，西屯亦有中科買盤客群，交易量能衝破3千筆，第九名北屯區為台中當地交易熱區，主要是中古屋大樓還有1字頭行情，吸引不少口袋不深有預售考量的首購族。 高雄唯一進入榜單的為三民區，位居第五名，近年來鼎山生活圈因有大型醫院機能、綠地公園，但房價又比巨蛋商圈更為親民。