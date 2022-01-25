台新投信25日表示，美國在通膨壓力籠罩下，加快政策緊縮，促使資金轉進防禦性資產，也讓REITs 2021年展開絕地大反攻行情。展望2022年，台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出，預期美國REITs今年獲利展望持續上調，成長力道比去年更高，優於整體大環境，整年樂觀氣氛將繼續推動美國REITs股價挑戰新高水準。

根據歷史經驗來看，自2010~2021年的12年來，第一季進場布局美國REITs，正報酬率高達8成以上，平均漲幅3.5％，若排除2020年新冠疫情的黑天鵝，第一季平均漲幅更高達6.4％，現在是絕佳買進時機。

李文孝指出，2021美國REITs漲幅高達39％，打破45年紀錄，但行情只是剛開始，2022年持續看漲，主要利基點有三：一、預期通膨將持續更久，不動產租金通常隨著物價上漲而調整；二、全球熱錢資金將持續挹注抗通膨資產，推升不動產價格與租金；三、由於經濟活動重啟，將刺激各類型租賃需求，有利REITs產業獲利提升，2021-2023年將是美國REITs企業自金融海嘯後獲利最強的三年。

國際資金看好美國REITs後市，積極卡位，2021年累積主被動基金流入美國REITs高達160億美元，為2015以來首次淨流入，REITs資產管理規模大幅增加700億美元至2600億美元。

李文孝表示，美國消費動能強勁，經濟穩健熱絡，雖每日染疫人數急增，但重症與致死率仍偏低，預估對經濟衝擊較少；此外，有關市場最擔憂的央行貨幣緊縮問題，由於QE縮減與四次升息預期已逐步反映在市場價格內，短線REITs雖已回檔修正，不過歷史上第一季表現多半不錯。另一方面，美國REITs股利率達3％，與公債殖利率達120bp的利差，REITs高股息仍具有吸引力，拉回可持續布局。