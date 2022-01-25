「永遠的聶小倩」王祖賢日前被網直擊，穿海青現身佛寺，雖然王祖賢臉上戴口罩，她的濃眉大眼依舊相當吸睛，不過就有網友酸，王祖賢變老又變胖，對此，該網友就發文還原捕獲王祖賢經過，並形容王祖賢：「姐姐本人皮膚真的超白，像少女一樣，臉特別的小，頭髮也特別厚，又高又瘦」。

54歲王祖賢月初被網直擊，穿著海青服、戴口罩現身佛寺，王祖賢露出招牌大眼睛相當吸睛，不過卻有酸民酸王祖賢變老又變胖，質疑照片不是王祖賢，對此，該網友就再發文還原捕獲王祖賢經過，原PO表示，當他走去寺廟停車場時，遠遠就看到「顯眼的人」站在那邊，他走近一看竟發現正是「神仙姐姐」王祖賢本人。

王祖賢被網直擊現身佛寺。（圖／取材自小紅書）

原PO興奮又緊張，拿手機拍了幾張「姐姐本人皮膚真的超白，像少女一樣，臉特別的小，頭髮也特別厚，又高又瘦」，原PO說：「可能當時緊張加著急隨手抓拍的，沒有拍出本人那麼漂亮的氣質，讓大家誤會了，但真的是王祖賢本人沒錯」。

網讚王祖賢「皮膚真的超白，像少女一樣，臉特別的小，頭髮也特別厚，又高又瘦」。（圖／取材自小紅書）

原PO也PO出多張王祖賢照，只見王祖賢身型瘦高，她濃眉大眼、白皙肌膚相當吸睛，完全看不出已年過半百，網友紛紛留言力挺：「就算老也是正常，永遠的女神」、「下著雪，人家裡面穿著厚衣服，這樣拍起來真是又高又瘦了」、「很自然美啊」、「這個年紀能保養成這樣很牛了」。