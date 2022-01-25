歐股基準指數在周一大跌近4%。俄羅斯攻擊烏克蘭的可能性大增，以及聯準會本周鷹派作風的趨向，讓市場增添擔憂。

周一泛歐Stoxx 600指數收挫18.08點或3.81%，為456.36點，為近1年半以來最大的跌幅。德股跌3.8%，法股跌4.0%，英股跌2.6%，荷股跌3.3%。

美國周日指示駐烏克蘭外交官家屬離開烏克蘭，為迄今最明顯的跡象，顯示美國官員正準備應對俄羅斯在該地區的激烈行動。

線上交易平台IG的市場分析師Chris Beauchamp說，對股市而言，本周開始相當殘酷；投資人在周末可能已經閱讀了烏克蘭各地增兵情形，以及俄羅斯與西方各國緊張情勢，而最新這點又為他們的拋售或停手交易增添一理由。

旅遊休閒股和對利率敏感的科技股受衝擊最大，皆跌超過5%，科技股收在自去年6月以來的低點。

投資人熱切期待本周聯準會會議，儘管政策制定者可能決定3月才會升息，但關於通膨的嚴厲措辭已經開始出現。

IHS Markit資料顯示，歐元區一月的經濟復甦腳步進一步減慢；由於為抑制Omicron病毒而實施的管制措施，對歐元區的服務業造成又一次的打擊。

聯合利華(Unilever)大漲7.3%，稍微緩解了英國股市的跌勢。新聞報導指出，維權對沖基金Trian Partner已經入股聯合利華，顯見看好該消費性產品製造商的發展。

英國電信商沃達豐(Vodafone)漲4.5%；路透報導，沃達豐正在與義大利電信商Iliad談判，合併在義大利的業務。

英國紙幣印刷廠德拉魯(De La Rue)大跌23.3%。該公司宣布轉盈計畫將推遲1年，同時警告念度或利將低於市場預期。