台灣智慧財產管理規範驗證（TIPS）日前舉辦授證典禮，第一金(2892)旗下第一銀行成為公股銀行中，首家同時通過通過專利與商標TIPS驗證（A級）的單位，展現對完善智慧財產管理制度、有效運用經營資源，並提升智財運用能量的決心。

台灣智慧財產管理規範驗證由經濟部工業局主辦、資策會科技法律研究所推動，一銀在專利方面，已取得118件專利核准，包括34件發明專利、83件新型專利、1件設計專利，在專利數量上仍位居前段班。

一銀表示，在目前金融同業因應普惠金融及金融科技推動浪潮、競相申請專利的情形下，一銀持續以各項獎勵措施激勵員工提出專利申請，盼藉此提升業務創新動能、持續累積專利能量，並期許在通過TIPS驗證後，進一步提升專利品質和數量。

商標部分，一銀進行年輕化策略並積極推動數位創新，推出數位銀行品牌「iLEO」和超人氣吉祥物「小粉獅」，以貼近並獲取年輕客群認同。

為保護「iLEO」及「小粉獅」數位品牌，一銀除了既有商標外，亦圍繞相關數位品牌申請商標，以避免他人抄襲仿冒或搶註，目前已擁有49件，並計畫因應業務需要，持續提出商標申請。

展望未來，一銀將持續精進智慧財產管理制度，積極提出專利和商標申請，儲存更多的智財能量，除了用以保護核心業務及一銀品牌外，更期許藉此強化競爭優勢，以迎擊多變的數位金融時代，貫徹「永續金融，第一品牌」的發展目標。