隨著農曆春節將近，年節期間將有一波出遊人潮；北市觀光傳播局除了持續稽查非法旅宿（日租套房），並呼籲民眾春節期間如有住宿需求，務必入住合法旅館，消費權益才有保障；觀傳局去年裁處144家的日租套房，裁罰金額為1459萬元，裁罰家次與金額皆創下歷史新高，今年觀傳局也將持續加強查處。 觀傳局長劉奕霆表示，部分案例的受處分人聲稱自國外習慣使用Airbnb等平台尋找短期住宿，誤以為日租套房於國內為合法，國內也以該平台提供住宿，實則已違反了發展觀光條例的規定。他也補充，不論以居家共享或任何名義，提供短期住宿收取費用一經觀傳局查獲，就是至少10萬以上至50萬元的罰金，且一案一罰，奉勸有此情形者及早停止。 另有案例顯示，民眾常遇到訂日租套房卻無法退訂，求助平台還要業者同意才能退費的情況；或實際入住發現空間不如照片寬廣，小小空間塞了一堆床，且不能退費或換房，價格比住旅館還不划算。

觀傳局指出，有民眾入住後因設施導致受傷、浴室滑倒等，業者也毫不負責；隔音差、使用建材不防火更是常見；觀傳局呼籲民眾於春節期間如有住宿需求，務必入住合法旅館，才不會遇到前述情形，打壞假期的大好心情。

觀傳局表示，北市將提供一個檢舉獎金的管道，民眾於入住日租套房後，依觀傳局公布方式，將訂房資料與付費證明及屋內照片，向觀傳局申請檢舉獎金，於觀傳局行政程序裁處業者並收繳罰款完成後，觀傳局將給予1案1萬5000元的獎金，相關訊息可至觀傳局官網（短網址為https：／／ppt.cc／fMB88x）或以DM上的QR-code連結取得，歡迎多加利用。