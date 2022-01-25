納豆病況究竟如何？ 表舅侯友宜停頓了一下回應了

藝人納豆昨（24日）驚傳腦出血送醫開刀搶救，演藝工作暫時全面停工，納豆的舅舅、新北市長侯友宜今上午主持道安會報結束後，被問到納豆的最新狀況？他僅簡短說，「這段時間都有跟納豆的媽媽通電話，期待借大家的集氣，讓納豆能一切平安，謝謝大家的關心，非常感恩。」

納豆（林郁智）本月7日才過41歲生日，24日驚傳腦出血緊急住院開刀，而納豆的舅舅、新北市長侯友宜在關心外甥病情後，深夜也在臉書發文：「希望大家一起為納豆集氣，度過這一次難關。納豆，加油！」

侯友宜今（25）日受訪時表示，我們抱著感恩、祈福的心情，都非常關心納豆跟納豆的媽媽、妹妹，也都通過電話，希望大家一起為他集氣，希望他能平安，度過這次難關。侯友宜也喊話「納豆加油！」並用台語喊「舅舅給你加油」。

納豆經紀人恩恩昨表示，看到市長貼文時也嚇到，「剛剛我有再跟媽媽（納豆媽）確認過，確認他沒事！ 侯市長的集氣只是希望豆哥今年能平安順利，愛甥心切！媽媽有強調豆哥真的沒事～再次謝謝大家關心！現在也很晚了，大家早點休息！」