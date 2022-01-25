當今各種品項的廠商，都喜歡找藝人、名人、網紅等來代言或業配，對產品有很不錯的加分效果，但也因此經常爆出非法盜用事件，藝人解婕翎開台直播並經營YouTube頻道，外型甜美性感的她，個人風格幽默直率，口條又伶俐，是公認的宅男女神，也很受廠商、製作單位青睞，而已在業界發展多時的她，卻在昨天po文，揭露某廠商失禮又違法的操作行為，無奈提醒：「切勿以身試法」。

解婕翎昨(1/24)在臉書po文，透露她先前拍了一部「挑戰200隻醬蝦」的YouTube影片，這部片約莫在3個月前上傳曝光，沒想到最近出事，不久前有觀眾詢問，「是否知道影片被廠商拿去用在官方網站宣傳使用？」。

原來解婕翎拍得這支影片，被廠商拿去任意使用，搜尋廠商名字點進去官方網站，首頁就能看到她拍的這支影片，廠商的Line官方帳號也是網址點進去就能連結到官網，第一眼就會看到解婕翎這支「挑戰200隻醬蝦」的影片，問題是這些操作，「是我在不知情的狀況下，沒經過我方公司同意下拿去任意使用我的影片及肖像」。

廠商這樣的操作，讓不少觀眾以為解婕翎是接了業配在幫他們推廣銷售，因此她特地發文澄清「此影片為我平常的生活影片分享，並沒有跟這家廠商有任何合作哦」，而在觀眾告知後，解婕翎團隊也立刻告知該廠商，請他們下架影片，廠商也立刻照做了，她提醒大家：「在沒經過當事人同意擅自使用影片及肖像屬於侵權行為，請大家注意這點。提醒所有朋友切勿以身試法，謝謝大家」，解婕翎感謝觀眾的鷹眼發現此事，但強調，很歡迎廠商找她合作，只是「千萬別用這種方式喔」。