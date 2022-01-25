離職踩坑！大陸一名男子，依規定提前30天向公司申請離職，卻遭公司提告曠職，求償2.9萬人民幣（約13萬新台幣）。結果法院竟然判准賠償，原因是男子在離職單上寫了「請批示」3字，被認定這是「協商解除勞動關係」，因公司並未同意男子離職，所以認定他曠職得賠公司。消息傳出，立即引發大陸網友熱議。

綜合大陸媒體報導，2021年3月，大陸遼寧省大連市一名彭姓男子，因為公司5年沒有調整薪資，決定離職。彭男從網路下載離職申請書範本填寫後，按照規定於離職30天前交給人力資源部門。豈料，之後竟收到法院傳票，公司不但告他曠職，更要求賠償2.9萬元人民幣（約13萬新台幣）。

全案進入大連法院審理，因彭男的離職申請書上有「請批示」3個字，被認定屬於「協商解除勞動關係」，並不符合大陸《勞動合同法》第37條規定的「勞動者提前30日以書面形式通知用人單位，可以解除勞動合同」之情形，公司並未批准彭男辭職，因此算是曠職，必須賠償公司損失。

此事引發大陸網友熱議，紛紛表示：「不是專業人士真是很容易犯這種文字錯誤」、「請批示反而錯，直接通知比較好」、「這種開公司的太多了」。