台灣民意基金會今公布最新民調顯示，對於新竹市和新竹縣合併，6.9％非常贊成，26％還算贊成，19％不太贊成，19.1％一點也不贊成，22.5％沒意見，6.5％不知道、拒答；和去年9月比，贊成者減少9.2個百分點，反對者增加4.2 個百分點；台灣民意基金會董事長游盈隆認為，下會期地制法修法及新竹縣市合併升格，將成蔡英文和民進黨政府的燙手山芋。

民調顯示，3成3贊成新竹縣市合併升格為第七都，3成8不贊成，2成9沒意見或不知道。目前反對與贊成差距達五個百分點，高達2成3尚未做出明確判斷。此新議題，全國性民意相當程度上還停留在一種混沌未明狀態。

游盈隆認為，相較去年9月，贊成者減少反對者增加，顯示經過四個月的社會爭論，民意支持熱度大幅下降， 反對聲浪湧現，當四大公投結束後，蔡英文隨即高調公開支持倡議，執政的民進黨順勢強力操作，地制法修法已在臨時會正式付委審查之際，全國性多數民意卻在此時轉向對立面。

進一步分析， 6都16縣市角度看，除了台南市贊成者明顯多於反對者外，其他5都16縣市都呈反對者多於贊成者的現象。桃竹苗地區，3成2贊成，4成4反對，2成4不知道。

游盈隆說，不過因為全國性民調中各地區樣本相對縮小，誤差可能會擴大到正負7.5左右。

至於彰化縣升格議題，10.5％非常同意，25.4％還算同意，21.6％ 不太同意，19.6％一點也不同意，17.5％沒意見，5.4％不知道、拒答。換句話說，若新竹縣市可以合併升格，3成6贊成、4成1反對。反對比贊成多五個百分點。

他說，當蔡政府有意修法讓新竹縣市合併升格時，全國將有3成6超過7百萬成年人認為彰化縣也應同時升格。進一步分析，從6都16縣市角度看，除了桃園市贊成者明顯多於反對者六個百分點外，其他5都都呈反對者多於贊成者的現象。

此次調查訪問期間是2022年1月17-18日，以全國為範圍的20歲以上成年人、抽樣方法以全國住宅電話用戶為抽樣架構，有效樣本1083 人、抽樣誤差 95％、信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權。