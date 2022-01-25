知名網紅、團購電商老闆「486先生」陳延昶日前發現一筆1.3億定存利率僅有0.7%，讓他相當傻眼，立即解約投入台股，消息一出引起網友們熱議，有網友開玩笑表示，「原來近期狂拉台積電的黑手是你！」對此陳延昶則回應，並不是他。

陳延昶在個人臉書上發文表示，「前幾天發現一筆1.3E定存的利息只有踏馬的0.7趴，靠腰，0.7是甚麼概念阿？一知道後立刻請財務部解約。」陳延昶選擇將這筆錢投入台股正派經營的公司上，加上先前投入進行長期投資的1億，兩周內，陳延昶就丟2.3億進台股。

文章引起網友們熱烈討論，有網友表示，「原來最近硬拉台積電的黑手是你」、「原來今天是大哥把台積電拉上來的」，陳延昶則回應，「No，不是我」否認拉抬台積電，此外也有網友相當羨慕陳延昶雄厚的財務實力，「哇！好多好多0」、「我沒看錯是1.3億對吧，我眨眼還算了好幾次。」

值得一提的是，受到聯準會有意提前升息、本土疫情擴大及國際俄烏情勢惡化等利空因素影響，台股近期出現劇烈震盪，上周台股指數單周累積大跌逾500點，失守萬八大關，今（25日）早盤也重挫超過270點。