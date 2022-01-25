Grayson Allen just pulled a Grayson Allen pic.twitter.com/aRLi7oBGRK — Barstool Sports (@barstoolsports) January 22, 2022

現任美媒NBC公牛球評的吉爾（Kendall Gill）在轉播時批評公鹿隊袒護後衛葛雷生艾倫（Grayson Allen）。艾倫二級惡性犯規遭到聯盟禁賽，公鹿還辯稱不服，主張那只是意外。吉爾吐槽說：「雷查爾斯（Ray Charles）都能看出那是個故意犯規，（公鹿的聲明）那都是一些屁話。」查爾斯是已故的天才盲人音樂家。

公牛總教練多諾凡（Billy Donovan）向來不會直接批評球員，但連他也被艾倫的行逕激怒，提到這種犯規可能會毀了卡魯索（Billy Donovan）的職業生涯。

吉爾說：「你們應該要把這件事講清楚，你們聽到多諾凡說的，別告訴我那只是個激烈犯規或動作。因為如果是左手我明白，但你使用右手，看起來像是搧下去，而且不是對著球，根本是瞄準了卡魯索的腦袋。」

艾倫在大學時期就有惡性犯規的前科，吉爾說：「我有點失去對公鹿的尊敬，你們沒有說實話。你們應該坦承葛雷生艾倫必須學習如何打球，不能接受比賽中發生這種事。」吉爾還認為禁賽1場罰太輕了，至少要禁賽4至5場，他指出艾倫年收千萬美元，禁賽1場的損失不痛不癢。「他會再犯的，因為他知道反正只會被禁賽1場。」

吉爾在球員時代效力過多支球隊，包括公牛與公鹿，他擅長抄截，拿過1998-99球季的抄截王，曾在該季例行賽演出「抄截大三元（15分、10籃板、11抄截）」。