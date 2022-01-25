依據最新統計，韓國單日確診人數新增8571例，創下新高紀錄。為應對快速擴散的新種病毒Omicron，有關當局也將逐步啟動新應對體制。

韓國中央防疫對策本部通報，截至今天凌晨零時，境內共新增8571例確診，突破去年底12月15日的7848例紀錄；其中包括8356例社區感染、215例境外移入。

據當局統計，16至22日一週內Omicron檢出率達到50.3%，成為韓國近期感染最大宗的COVID-19病毒株。

新種病毒Omicron傳染力為Delta的兩倍以上，專家認為，韓國單日確診人數可能在未來一週內突破一萬例；防疫當局為預防醫療體系崩潰，決定改變應對機制。

當局將先在Omicron疫情較嚴重的光州、全羅南道、京畿道平澤市及安城市試行新採檢規定，限定60歲以上者、密切接觸者等高危險族群接受PCR檢查，其餘在利用居家檢測試劑等一般檢查出現陽性反應時才能接受PCR檢查。

若試行沒有問題，這項規定最快在1月底將推行至全國。

另外，自26日起，確診者若已完全接種，居家隔離期間將從現行規定的10天縮短至7天。當局對完全接種定義為第2劑接種後未超過90天，或第3劑接種超過14天者。

完全接種者與確診者密切接觸時，可免除隔離，但7天內須避免從事室內活動或私人聚會，在外須配戴KF-94口罩；未完全接種的密切接觸者隔離期間則從現行10天縮短至7天，但隔離完後3天都必須配戴KF-94口罩。

不過，從海外入境者的居家隔離期間，至2月3日為止仍將維持現行的10天，當局預定於2月初宣布之後適用的規定。