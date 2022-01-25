前立委張昌財被控於2004年向上櫃公司太萊公司收賄18萬元，利用立委職權出面向金管會及證期會等施壓，以擺平太萊公司股票炒作疑案，最高法院2018年10月依貪汙罪將他判刑6年半定讞，張入監服刑，法務部矯正署已核准假釋。

判決指出，2004年太萊公司股票上櫃後，董事長何政鋒及日本ABROAD公司代表人諏訪部良彥等人，共同以技術移轉權利金之名義，將太萊公司資金6500萬元侵吞，何政鋒等人陸續操縱太萊股價，櫃檯買賣中心（OTC）發現後進行查核。

檢察官也指揮調查並函請OTC調閱太萊股票監視報告等資料，何政鋒為避免影響太萊股價與營運、炒股及假技術移轉套取資金的不法情事遭司法調查，於是給張昌財18萬元賄款，由張男利用立委身分向相關單位施壓。

台中高分院更四審認為，張男利用立委職權及身分干擾金融監督機關，亟使不法行為人脫免調查、追訴，並藉此收賄，但考量他收賄金額尚非龐大，且符合速審法減刑規定，將他判刑6年6月，案經上訴，最高法院2018年10月駁回定讞。

台中地檢署囑託北檢執行，北檢2019年2月將張發監，矯正署已核准張的假釋案，台中高分院並已裁定他保護管束，近期將出監。