桃園市長鄭文25日主持防疫會議，針對移工採檢，他宣布第一階段雇用移工50人以上297家快篩外，將擴大20人以上1423家也要快篩，採檢總數量將達73575人。至於本國移工部分，中央正在討論是否也有必要。

鄭文燦表示，勞動部、桃園市勞動局共12組人組織關懷小組，針對移工關懷，希望給他們支持。針對移工防疫應變措施進行快篩專案，雇用移工50人以上297家，有43575人。將發送快篩試劑，工業區由工業局負責，其他由勞動局，所有單位25日晚上9點前完成，26日早上回報，若快篩陽性安排PCR採檢。

鄭文燦又說，桃園移工11.7萬人，第二階段將擴大雇用20人以上1423家，已經採購3萬劑，桃園移工採檢總數量將達73575人、1720家廠商。希望雇用移工事業單位，針對移工健康管理，做出最快最好的處理。其他本國員工也有必要，中央正在討論。