疫情改變了大家的生活方式，也讓民眾加強居家環境的清潔，深怕將病毒與細菌留在家中。HoHo好服務發現，今年民眾在使用一般大掃除服務時，更重視細部清潔，越來越多人訂購單品清潔服務，如窗簾、地毯、床墊等一些平時不易清潔的區域，其中又以「深層床墊去汙+除螨」最多人詢問與訂購。

雖然很多民眾平時都有定期打掃家裏，但過年前會發現很多以前不太注意的地方也需要清潔了，例如：窗框裡的灰塵、廁所洗手台的水垢、浴室磁磚縫隙中的霉菌等，這些打掃起來都是費時又費力，自己打掃一整天也不一定能完成。所以也越來越多民眾選擇專業的清潔公司，定期定時至家中協助打掃。

抽油煙機內油垢。（圖／HoHo好服務）

HoHo好服務也建議，以下狀況可交由專業清潔服務來處理，例如廚房裡卡滿油垢的抽油煙機、有怪味的洗衣機、發出霉味又不冷的冷氣等，這些家電清洗不易，拆洗更需要專業人士操作，自行拆機一不小心可能造成損壞或裝不回等問題！

冷氣汙垢。（圖／HoHo好服務）

HoHo好服務也建議，以下狀況可交由專業清潔服務來處理，例如廚房裡卡滿油垢的抽油煙機、有怪味的洗衣機、發出霉味又不冷的冷氣等，這些家電清洗不易，拆洗更需要專業人士操作，自行拆機一不小心可能造成損壞或裝不回等問題！

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