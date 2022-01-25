本土Omicron疫情日前急遽升溫，但昨天（24日）又有逐漸往下降的趨勢，指揮中心指揮官陳時中昨宣布，春節期間維持二級警戒，不升級，讓飯店、餐飲業者鬆一口氣，有餐飲業者透露，雖然還是有退訂的情況，但候補的人更多，業績不受影響。

國內本土疫情連環爆，從1月16日至23日，短短8天就累計224例本土確診，其中22日新增82例、23日52例創下今年新高，但24日只增15例確診，指揮官陳時中表示24日本土案例減少很多，但是不能掉以輕心，雖然少，但危機還沒過，桃園、高雄都會持續大規模採檢，繼續觀察，並宣布明（25日）起維持第二級至2月7日。

根據《聯合報》報導，有餐飲業者透露，除了桃園以外的其他地區，除夕、春節連假期間的訂位幾乎客滿，雖然仍有零星的人取消，但候補的客人更多，業績預計不受影響，讓大家鬆口氣。晶華飯店也表示，春節期間只有零星散客取消訂房，團體客仍照常入住。

對於過年沒升3級，維持2級警戒，陳時中呼籲，戒慎是一定要的，也不需要過於恐懼，一定要戴口罩、勤洗手，不要人擠人，趕快打疫苗。而禁跑攤一事，也希望公職人員、民代能做人民的表率，畢竟群聚還是有風險在。