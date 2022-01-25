梨山幸福巴士也就是梨山1路公車，主要服務和平區梨山里及平等里範圍內的四大部落。（台中市交通局提供／王文吉台中傳真）

梨山幸福巴士2.0乘車須知。（台中市交通局提供／王文吉台中傳真）

梨山幸福巴士2.0各站時刻表。（台中市交通局提供／王文吉台中傳真）

梨山幸福巴士2.0預約流程。（台中市交通局提供／王文吉台中傳真）

梨山幸福巴士開始試營運囉！為提供大梨山地區在地民眾最後一哩路的交通服務，梨山幸福巴士即日起上路試營運，透過手機APP及電話預約搭乘，用合法轉型市區汽車客運的小客車來接駁，及門及戶照顧大梨山地區民眾。

大梨山地區有梨山、松茂、新佳陽、環山四個部落，921地震後，往返台中市區的中橫公路中斷，搶修接起的中橫便道實施管制通行，居民對外交通不便。110年初，交通局將往返梨山與谷關的市區公車部分班次延駛至豐原區。

交通局長葉昭甫表示，由於梨山往返台中的公車停靠站點位在主要道路上，離當地居民實際生活圈還有一段距離，加上四大部落間道路狹小，現有公車無法行駛，也無計程車營運，居民返家的最後一哩路仍有服務缺口。

因此，交通局推動「幸福巴士2.0」計畫，輔導梨山社區發展協會營運，並招募當地駕駛服務在地人，提供民眾預約搭乘，同時將滾動檢討強化平台系統功能，期望提升偏鄉居民交通便利性，照顧居民就學、就醫及採買的日常所需。補足偏鄉公共運輸最後一哩路。

葉昭甫說明，梨山幸福巴士也就是梨山1路公車，規劃定班定線及彈性路線，以綠底白字車牌的小客車，提供更優質的及門及戶服務，除了透過手機APP預約外，也可以使用電話預約。搭乘梨山1路公車持電子票證刷卡全程免費，便利民眾無縫轉乘既有公車通往市區。

梨山1路公車每日8時30分至18時30分，共服務8班次，全年無休，農曆春節期間服務不間斷；梨山1路公車彈性路線，每日6時至19時提供服務，預約乘車可透過手機LINE APP加入好友(掃描QRCode或搜尋LINE ID：@lishanbus)，或撥打預約專線04-25981266。