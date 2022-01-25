台南市府在新營南瀛綠都心公園以「跑！跑！跑！」主題，用花卉與裝置藝術的妝點來迎賓。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

台南市府在永康公園以「虎兒來走春」主題，用花卉與裝置藝術的妝點來迎賓。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

台南市府在永康公園以「虎兒來走春」主題，用花卉與裝置藝術的妝點來迎賓。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

今年春節9天連續假期，台南市政府工務局為增添走春歡樂氛圍，在新營南瀛綠都心公園、永康公園2大公園，分別以「跑！跑！跑！」及「虎兒來走春」主題，用花卉與裝置藝術的妝點來迎賓。

市府工務局表示，南瀛綠都心公園除重點布置花團錦簇的浪漫氛圍，也在園內打造為別具童趣和療癒的藝術花園，同時將虎、貓等童趣Q版造形的戶外座具設置在草坪上，讓大人、小孩與毛孩子，都能找到各自活動和互動的方式，釋放體力、舒緩身心。

另外在永康公園，今年春節以「虎兒來走春」為主題意象，沿著園區主要動線布設12隻彩繪小老虎公仔，希望藉由充滿虎年意象的綠美化妝點公園，提供民眾新年走春一個戶外賞花及打卡的好去處。

工務局說，這次也在南瀛綠都心公園與永康公園，分別種植波波球造型的灌木細葉七里香、飄逸的禾本科狼尾草，以及一串紅、繁星花、孔雀菊、黃蝦花、薰衣草、紫嬌花、四季秋海棠、變葉木、馬櫻丹、鼠尾草、矮牽牛等10多種草花。

工務局提醒，最近疫情升溫，雖然台南依然是零確診，但仍不可掉以輕心，民眾外出務必戴好口罩、勤洗手，保持規定距離，確實保護好自己的健康安全。