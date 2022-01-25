總統蔡英文日前出席「蔣經國總統圖書館」開幕活動，引發綠營不同意見，曾被外界視為是蔡英文文膽的前總統府副秘書長姚人多，今（25）在臉書上發文也批評「總統，妳錯了」，認為蔡英文此舉讓國民陷入道德及價值上的錯亂，「把轉型正義拿來做為政黨角力與政治攻防的工具，這是錯的！」

姚人多今日在臉書上發文表示，自己不是蔡英文的幕僚，也不屬於任何團隊，2020年離開政治領域後，僅有針對去年國慶文告的內容及中正紀念堂蔣介石銅像的去留問題與蔡英文見過幾次面，且自己都是以社會學學者的身分出席。

姚人多說，對於蔡英文去紀念蔣經國一事，他非常不以為然，因為他認為此事是一個「價值錯亂的事」。姚人多表示，自己知道這件事後，第一反應是「那今年的二二八她面對那些被迫害者及被迫害者家屬時要說什麼」。

姚人多認為，「在政治上總是有一些東西不應該被拿出來交換，而這些不能交換的東西便構成了價值」，而蔡英文此舉是把轉型正義拿去政治市場上交換，「更精準的說法是，她把轉型正義拿來做為政黨角力與政治攻防的工具」，讓姚人多怒批「這是錯的，甚至，是不道德的！」

姚人多指出，若用最近比較流行的術語來說，就是「人設」上的不一致，若允許蔡英文打蔣經國牌，往後的日子裡就會看到一個「有時候紀念蔣經國、有時候紀念鄭南榕的蔡總統，你準備好要活得這麼不一致了嗎？」

姚人多質疑，「蔡總統高舉反共保台大旗的同時，我們難道不正是在複製威權時代的邏輯嗎？」他認為，蔡英文以「反共保台」四個字去紀念蔣經國，等於是在告訴台灣人民「反共大於人權，反共大於自由，只要統治者反共，他做的一切都可以功過相抵」，讓姚人多不禁詢問「難道在民主化這麼多年後，民進黨還要隔代遺傳這種論點嗎？」

姚人多表示，很多人為了要幫蔡英文圓謊，已經加入美化蔣經國的行列了，「因為您去了一趟蔣經國紀念園區，我們再批評蔣經國好像就變成在批評您的愚蠢跟背叛，您自己跟威權時期的統治者已經分不開了，這又是您要的嗎？」

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姚人多說，在自己的心目中蔡英文是一位好總統，不過他仍然希望蔡英文能夠更好，「為了要更好，就必須承認，一位好總統並不代表她做的每一件事都是對的」，並說「面對價值相關的政治議題，她必須更加謹慎使用她總統的職權！」