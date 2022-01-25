殲-16D投入實戰化訓練 可與殲-20協同作戰

解放軍繼23日出動39架軍機進入台灣防空識別區後，24日又派了13架次軍機進入台灣西南、東南空域，而台灣首度發現，其中有殲-16D電戰機現身台海附近。

據中方官媒《環球時報》25日報導，專家說，殲-16D主要的功用是在奪取制電磁權，以備不時之需。而解放軍目前進行的所有訓練，都有實戰背景，好為將來出現的各種可能做準備。

解放軍24日出動的13架戰機包括8架殲-16、1架運-8反潛機、2架轟-6、2架殲-16D電戰機。而軍事專家宋忠平認為，解放軍戰機基本是成批次、成體系的，例如殲-10發揮護航作用，殲-16則是進行戰鬥攻擊，轟-6是對海對地實施遠端攻擊，而通信對抗機和電子偵察機都是在指引目標。這些戰機針對既定的戰術目標進行協同作戰，也是為未來戰時編隊作戰能力進行預演。

此外，宋忠平指出，殲-16D身為電戰機，主要是為了奪取制電磁權，「也就是我們不僅僅要獲得制空權，還需要在此之上奪取奪取制電磁權」，接著殲-10、殲-16，以及轟-6、轟-6K就能更有效地進行對地、對海打擊，提高編隊整體戰力。

另一不願透露姓名的軍事專家說，殲-16D可以發揮兩個作用，一是可以用比較精密的電子偵察系統，對相關目標的雷達，無線電通信信號進行偵收，紀錄和分析。例如，台灣說「用防空導彈追監」，其實就是用防空導彈的雷達系統跟蹤監視，這時殲-16電戰機正好能加以截獲並定位。其次，所謂以備不時之需，就是如果相關目標的防空導彈，或是戰機有進一步的進攻舉動，便能加以干擾，好保障中方軍機，尤其是大型軍機的安全。

觀察家說，這是台灣國防部第一次表明，發現解放軍殲-16D電戰機，而前1天的39架中方軍機演訓中，則並未發現它的蹤跡。而殲-16D是在2021年9月珠海航展中首度公開亮相，當時它在雙翼和進氣口下方裝備了4個干擾吊艙，而機腹下有2枚飛彈，翼梢上則有兩具電戰吊艙。接著中方空軍宣布，它11月參加了戰訓。

一位要求匿名的北京軍事專家說，有趣的是，台灣國防當局沒能貼出24日現身的殲-16D，反倒是用了它去年在珠海航展中亮相的資料照。他強調，由於殲-16D能進行電磁干擾和欺敵，這不禁令人想問，台灣究竟明不明白實際狀況，「要是他們無法進行光學監視，怎麼能那麼確定，13架戰機都是真的，或是因為殲-16D的戰力，而沒有隱藏其他戰機？」

至於在可能的戰鬥中，殲-16D可以和殲-20隱形戰機，還有殲-16及殲-10C協同作戰，以獲取台海情資和制空權。