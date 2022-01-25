簡訊拜年傳送祝福，不必怕「撞訊」！王品集團首度推出拜年神器「手指拜年春聯產生器」，即日起進入網站就能設計個人化拜年貼圖，從臉型、膚色、五官、髮型、服裝及祝福文字，每個特徵有多種選擇任意搭配組合，完成後再傳送給親友，讓您在雜亂的罐頭簡訊中脫穎而出。

新春期間，王品集團祝福消費者討個好兆頭迎接金虎年，旗下王品牛排、陶板屋、hot7、石二鍋等品牌，推出送紅包袋、發財金、刮刮卡及抽獎活動，各家品牌刮刮卡張張都有獎，國民火鍋愛牌-石二鍋加碼再抽一年份石鍋券。

春節期間防疫不鬆懈，王品集團嚴格遵照政府防疫指引、落實集團「安心專案」防疫措施，每家餐廳門口都有量溫器、酒精消毒機、實聯制QRcode，防疫人人有責，懇請顧客配合，共同維護安全安心的用餐環境。

王品牛排即日起至2月6日，內用消費結帳時出示王品牛排官方LINE畫面，消費滿一千元可集一點、結帳再贈送線上刮刮卡一張(每桌限一張)，就有機會刮中最大獎免費經典主餐一份，活動人人有獎，喜歡王品牛排的民眾趕快一起來刮出好運氣。

王品旗下最受家庭喜愛的餐廳-陶板屋，為迎接虎年到來，春節期間推出限定新菜-旨味物語「良い炭烤醬燒牛肋」，口感軟嫩的牛肋排以炭香醬燒大火烘烤，馥郁美味，同時，也為新春來店用餐的客人，準備了三重好禮。

鐵板燒界擁有網路聲量第二名的hot 7，虎年要讓你「好野」一整年，特別企劃限量五萬份「虎你hot野」發財金，即日起至2月6日到店內消費套餐一客，即可獲得發財金一份、消費兩客贈兩份，依此類推。

石二鍋近期推出外帶精選組，匯集門店人氣食材，既滿足大家想吃肉的慾望，又解決不同湯頭的喜好障礙，再加上萬人迷的芋香貢丸、香辣魚豆腐、排骨酥、爆濃海鮮球、水晶餃、百頁魚豆腐、九層塔花枝燒等不敗組合，絕對不能錯過。