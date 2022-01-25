文／姜雅馨

迎接2022年，除了誠心祈求身體健康，也有民眾想要在虎年財運亨通，瞄準台灣求財宮廟，在農曆春節手刀搶拿錢母。「錢母」其實就是宮廟借給信徒的「發財金」，在神明加持下有預祝發財之意，多數人會拿來投資、做生意，或是放在錢包裡面招財，每逢過年時節都會有不少信徒徹夜排隊等待領取，也成為國人走春的熱門行程。

以下為你整理網友熱議的3間求財廟宇，今年隨著本土疫情蔓延，不僅廟方改變發放方式，有外送平台也掌握財神廟商機，強勢推出錢母外送服務，讓你春節免排隊，在家吃美食也能財運滾滾來！(1)南投縣竹山鎮紫南宮 #網路聲量5974筆

香火鼎盛的竹山紫南宮是許多人選擇求財的首選，光復初期時人民窮困潦倒，竹山紫南宮便以急難救助的精神，提供當地居民「福德金」週轉，給予創業上的協助，隨著時間演進也吸引更多外地人專程前來求取福德金。

每年紫南宮都會於元旦與農曆正月初一，在龍轉好運道處發放「福氣招財錢母」，讓信徒可以當成平安信物隨身攜帶，2022年適逢金虎年，紫南宮以「登山虎」作為設計主軸，金、銀錢母上的登山虎多為抬頭望月姿態，不僅代表安平祥和，也有「金虎躍山處處春」、步步高升的意涵，另嵌入「虎躍龍騰生紫氣」吉祥話，正面則印有土地公聖像，期盼帶給民眾新年好運氣。

雖然今年受本土疫情影響，廟方宣布農曆新年不對外發放錢母，但紫南宮整年都有提供「捐血送錢母」活動，建議可避開過年人潮挽袖捐血，不僅救人一命也能獲得整年的好財運！

位於雲林北港的武德宮是全台第一座財神廟，最早祀奉財神趙公明，讓不少想招財的信眾紛紛慕名而來。今年適逢壬寅年，廟方也特地準備15萬份錢母小紅包，其中暗藏600枚2分的999.9財神虎爺造型純金紀念幣，將與一般錢母小紅包同時發放。

北港武德宮點燈領取錢母時間為2月1日至2月5日的9時、12時、15時、18時、21時、24時，每個時段數量有限，依照指揮中心防疫政策規範，屆時將採取單一出入口管制方式，廟方也建議拿到錢母後，可事先至財神爐過爐加持，並將錢母隨身攜帶或放置於營業場所，另推薦生意人使用錢母購買設備或原料，幫助未來事業財源廣進。

中和烘爐地是北部最有名的土地公廟與求財神廟，因位在海拔300公尺的南勢角山上，壯麗的夜景也吸引大批遊客駐足觀賞。烘爐地正殿供奉福德正神、註生娘娘、山神星君，財神殿則主祀五路財神、文昌帝君、月老星君，信徒可手摸土地公上的大元寶，保庇自己在虎年能夠財運全開！

據傳烘爐地是「先有廟後有路」，因為土地公非常靈驗，也讓這裡的香火越來越旺，許多信眾也前來求取錢母開運。有鑒於本土疫情逐漸升溫，民眾為避免群聚多希望能減少外出，「有無外送」首創錢母外送到府服務，1月14日至1月30日，凡民眾使用有無外送平台，不限消費金額將隨單贈送過香的烘爐地錢母，限量500份送完為止，讓你在享受美食期間也能同時獲得財神加持！

有無外送也同步推出「財神爺快閃」活動，在農曆春節前不定期以游擊方式現身台北天母士東市場、天母圓環等地發送「有無外送獨家1元錢母」，民眾若與財神爺合照上傳社群，就有機會獲得小型電暖爐，在過年圍爐時溫暖你的身心靈，為你招來源源不絕的好財運。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年01月20日至2022年01月19日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『財神廟錢母』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。