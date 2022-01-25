美股四大指數劇烈震盪，盤中狂瀉但終場全數收高，今早日、韓股表現弱勢。台股未受到激勵，封關倒數2日，今日開低98.33點、為17890.71點，電子、金融權值大軍同步下跌，傳產類股全面臉綠，台股重挫逾250餘點，中小型個股表現相對強勢，網通、IC設計、光學鏡頭族群及車用電子仍有多頭火種在，指數失守17800關卡。

分析師指出，大型股票今日呈現休兵的狀態，台積電暫時休息，跌破月線，但這算是正常的修正，不用太心。預期LED、車用電子、網通、元宇宙族群，有機會成為今日資金的避風港，逢低不妨留意1月營收有機會創新高的個股。

盤面上，台積電(2330)開低為643元，晨盤跌幅超過1%，跌破月線；高通看好5G豪米波台鏈有戲，網通族群今日獲多頭擁護，台揚(2314)、明泰(3380)、正文(4906)量價齊揚，表現強勢；IC設計有火種在世芯-KY(3661)、信驊(5274)聯袂揚升；車用零組件表現強勢，強茂(2481)、新唐(4919)守在高檔。

中信綠能及電動車ETF經理人張苡琤表示，本周FOMC會議需注意3月是否升息、今年升息次數、縮減資產負債表的時程；隨著原物料通膨攀升，聯準會官員釋出鷹派訊息衝擊市場，但觀察過往經驗，股市短線震盪後將回歸反映基本面而上揚，展望台股基本面及企業獲利成長穩健，預期今年股市仍具表現空間，短線市場消化貨幣政策預期後可望重回漲勢，短線震盪反而創造買進機會可適量加碼。

張苡琤指出，台股第一季預料淡季不淡，目前全球碳中和趨勢不變，2021年中國太陽能裝機量受原料價格大漲，導致裝機量不及預期，但由於綠能為十四五計劃的核心重點，預計需求將遞延至2022年、2023年，太陽能供應鏈存在受惠機會，建議投資人可逢低布局。