每逢過年，不少人都為了紅包要包多少而苦惱，一名女網友表示，有一年她包600元紅包給親戚小孩，不料對方直接在她面前打開紅包算錢，隨後把紅包揉爛，跑去跟他媽媽說「包的好少」，害她超尷尬，網友看完也氣憤直呼，「這種不用包，捐給公益團體還比較好」。

一名女網友在臉書社團《爆怨公社》發文表示，昨（24日）一早她就到銀行換新鈔，準備規劃要包給父母以及親戚小孩的紅包金額，不過她相當猶豫，「親戚的小孩要包多少才好？600元、1200元？」

她透露，有一年她包600元的紅包給親戚小孩，結果對方直接在她面前打開紅包，細數裡面鈔票有幾張，隨後把紅包揉爛丟一邊，拿著錢跑去和他媽媽說「包的好少」，讓她無奈直呼「今年要包多少錢才不會被嫌棄呢」。

不少網友看完也傻眼，建議她不要包紅包給親戚小孩，「這種不用包，捐給公益團體還比較好」、「好沒禮貌，嫌包的少那乾脆不要拿啊」、「沒禮貌的小孩，沒有下次」、「有一年也被姪女嫌，之後想跟我要紅包，門都沒有」、「遇到這種的，下次我連紅包袋都省了」。